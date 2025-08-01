В августе из Львова в Ворохту будут курсировать дополнительные поезда: даты и время отправления

"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда из Львова в Ворохту на август.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Поезд №414/413 Львов - Ворохта

Даты: 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 16 августа.

Отправление из Львова - 23:29, прибытие в Ворохту - 05:30.

В составе поезда - плацкарт, купе, СВ.

Остановки: Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворная, Делятин, Яремче, Татаров-Буковель.

Региональный поезд №783/784 Ворохта - Львов

Даты: 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17 августа.

Отправление из Ворохты - 06:20, прибытие во Львов - 12:15.

Обратные остановки: Татаров-Буковель, Яремче, Делятин, Надворная, Ивано-Франковск, Галич, Ходоров.

"Обратите внимание, что в составе поезда - вагоны плацкарт, купе и СВ с местами для сидения (без продажи постельного белья)", - отметили в УЗ.

Билеты вскоре будут доступны в приложении, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

Напомним:

25 июля "Укрзализныця" сообщила, что усилит проверку документов у пассажиров перед посадкой в поезда и объявила новый этап борьбы с перекупщиками.