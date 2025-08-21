Срочно нужны деньги. Как не попасть на крючок мошенников, которые предлагают легкую подработку

"Ищем людей для сбора и упаковки ручек! 7,5 тыс. грн за легкую работу дома!". Такие объявления часто можно встретить в соцсети TikTok. Предложение привлекательное: простые задачи и быстрые деньги без сложных требований.

Более того, "работодатели" обещают отправлять товар, который надо собирать или паковать, по почте, подчеркивая отсутствие рисков. Деньги за выполненную работу "точно заплатят", потому что, мол, товар надо вернуть обратно.

Для многих это выглядит как возможность дополнительного заработка, не выходя из дома. Особенно такие "работодатели" любят предлагать "вакансии" социально чувствительный аудитории: беременным или молодым мамам, которые сидят дома с детьми.

Однако часто за яркими заголовками скрывается классическая мошенническая схема, в которой "вакансия" - это наживка, а "легкий заработок" и срочность - дополнительные приманки. В конце концов, зарабатывает точно не тот, кто ищет работу. Что скрывается за быстрыми и легкими заработками в TikTok и как распознать мошеннические вакансии?

Куда ведет "легкий заработок" в TikTok

Листая TikTok, можно встретить десятки роликов, где предлагают "рабочие задачи": сортировать резинки для волос по цветам, фасовать бахилы, собирать прищепки или комплектовать наборы ручек.

Примеры мошеннических объявлений в TikTok

Схема проста: "работодатели" якобы присылают компоненты товара, а после выполнения работы обещают рассчитаться. Условия сотрудничества заманчивые: 7,5 тыс. грн за сбор 1,5 тыс. ручек или 3,5 тыс. грн за сортировку соломинок по цветам.

Все такие вакансии сводятся к одному: чтобы получить "заказ", нужно перейти по ссылке в мессенджер Telegram. Далее есть несколько вариантов развития событий.

Вариант первый. Чтобы получить доступ к материалам, которые должен прислать заказчик, нужно осуществить предоплату (200-500 грн). "Работодатели" называют это "страховой суммой", ведь они планируют присылать товар, который стоит дороже.

С этого момента начинается мошенничество: будущий работник отправляет средства, а "заказчик" исчезает и блокирует все контакты. Часто мошенники прикрываются именами известных брендов, которые вызывают доверие у пользователей. Так, в нескольких объявлениях, на которые наталкивалась ЭП, такие вакансии предлагали якобы от магазинов "Аврора".

"Вакансии" от "Авроры"

Руководитель стратегических коммуникаций сети "Аврора" Екатерина Селезень сообщила ЭП, что компания не предлагает работу на дому. "Все наши вакансии публикуются на официальных сайтах по поиску работы, на сайте avrora.ua и официальных страницах "Авроры мультимаркета" в соцсетях. Мы не просим предоставлять данные банковских карт для получения подарков или сертификатов", - подчеркнула она.

Если для выполнения работы в пользу известной компании от работника ожидают получить любую сумму, то это гарантированно мошенничество, добавила менеджер.

Вариант второй. В Telegram пользователь наталкивается на бота, который предлагает множество вариантов заработка. Новые сообщения поступают каждые десять секунд. Однако в них уже нет конкретных задач. Такие смс сводятся к одному: чтобы получить доступ к работе, нужно подписаться на частные Telegram-каналы, например, "Работа дома" или "Удаленная работа". Также просят подписаться на новостные каналы.

После подачи заявки начинается новый спам: проверка на подлинность намерений. Пользователь должен подтвердить, что он украинец и не находится в России, а также указать, чей Крым. Если срочно этого не сделать, заявку не одобрят.

Пример "проверки"

В конце концов человек становится участником схемы искусственного наращивания аудитории для каналов, которые впоследствии зарабатывают на рекламе или перенаправляют трафик на другие проекты. В этой схеме нет финансового мошенничества, но не получится и заработать.

Вариант третий вариант. Через неделю после отправки заявки журналистке ЭП одобрили доступ к одному из Telegram-каналов, который рекламируется как "дистанционная работа". Там было много объявлений о работе, которые постоянно обновлялись.

Более того, некоторые вакансии были настоящими и направляли пользователей на сайты по поиску работы - Work.ua или Robota.ua. Однако вакансий для сортировщиков соломинок там не было. Зато были варианты "легкого заработка" в коллцентрах и международных брачных агентствах, работа для переводчиков "с умением пользоваться онлайн-переводчиком" или работа в чатах с иностранцами.

Примеры мошеннических вакансий в Telegram-каналах

Государственная служба специальной связи и защиты информации составила список распространенных вакансий от аферистов. Среди них:

"скриншотер" - обещают деньги за сохранение скринов;

"лайкер" - деньги платят якобы за "лайки" в соцсетях, но для сотрудничества предлагают сделать взнос "работнику";

"переводчик без опыта" - обещают хорошую оплату за работу с помощью онлайн-переводчика;

"любитель отелей" - будут платить за "лайки" отелям или за положительные отзывы;

"ТикТок-специалист" - обещают огромные доходы за "просмотры видео".

Один из Telegram-каналов, на который надо было подписаться, агитирует делать "ставки на спорт" или приобрести специальный курс, чтобы научиться их делать. Кроме того, боты и каналы рекламируют приложение, которое якобы поможет заработать много денег, "просто играя в игру". Реклама подается так, будто бы об этом заработке рассказывали в "Едином телемарафоне", и подкрепляется соответствующим видео.

Как не попасть на крючок мошенников

Чтобы не попасть на мошенническую вакансию, нужно исследовать объявления на наличие "красных флажков". Самый распространенный из них - нереалистично высокий доход при минимальных усилиях, говорят в команде модерации "OLX работа". Такие объявления почти всегда связаны с нелегальной занятостью или мошенничеством.

Другой маркер - отсутствие конкретики о компании, обязанностях и условиях работы, а также отсутствие сайта или соцсетей компании. В то же время присутствуют настойчивые предложения перейти в сторонние мессенджеры для общения и требование заплатить за "униформу", "обучение" или "товар", который нужно приобрести за собственные средства.

"Телефонная, онлайн- или офлайн-разговор с потенциальным работодателем - важный этап. Если работодатель уклоняется от контакта - это еще один сигнал, что стоит быть осторожным", - говорят в "OLX работе".

Селезень также советует обращать внимание на грамотность сообщения: "Если текст содержит грамматические ошибки или выглядит так, будто его перевели онлайн-переводчиком, - это один из "красных флажков", на который стоит обратить внимание".

В Госспецсвязи советуют не пытаться перехитрить мошенников. "Если знаешь о схемах, где мошенники сначала платят за выполнение простых задач, не пытайся получить деньги от них даже в начале. Любое общение с аферистами - это риск потерять свои сбережения и платежные данные", - отметили в ведомстве.