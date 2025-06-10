Китайское эмбарго давит на автоиндустрию, но у Hyundai есть редкоземельный козырь

Компания Hyundai Motor имеет запас редкоземельных материалов, которого хватит примерно на один год, и не ожидает в ближайшее время негативного влияния из-за глобальных перебоев в цепочках поставок, вызванных ограничениями экспорта со стороны Китая.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В апреле Китай ввел ограничения на экспорт большого количества редкоземельных материалов и связанных с ними магнитов, что вызвало перебои в цепях поставок в таких отраслях, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, производство полупроводников и оборонная сфера.

То, что Hyundai накопила такие запасы, свидетельствует о ее лучшей готовности к новым ограничениям, по сравнению с конкурентами, среди которых, например, Ford и BMW, которые уже столкнулись с проблемами в производстве или сбоем в работе поставщиков.

По словам участника звонка с инвесторами, представитель Hyundai сообщил, что компания имеет больший запас времени и гибкости, чем большинство конкурентов, когда речь идет о проблемах с цепочками поставок редкоземельных элементов.

Он также добавил, что усилия Hyundai по диверсификации поставщиков и улучшению закупок уже дали результат - компания ожидает, что сможет продолжать производство электромобилей и гибридов без перебоев как минимум в течение года.

Кроме того, Hyundai значительно пополнила свои запасы редкоземельных материалов в период, когда Китай временно ослабил экспортные ограничения, добавил собеседник, пожелавший остаться анонимным, поскольку разговор с инвесторами был закрытым.

В комментарии для Reuters компания Hyundai отказалась раскрывать детали относительно запасов или стратегии закупок, заявив:

Китай производит около 90% всех редкоземельных элементов в мире, которые являются критически важными для производства автомобилей, особенно электромобилей.

Напомним:

Из-за ограничений Китая на экспорт редкоземельных магнитов в США мировые автоконцерны бьют тревогу: нехватка может привести к остановке автозаводов уже через несколько недель.