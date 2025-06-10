Китайське ембарго тисне на автоіндустрію, але Hyundai має рідкісноземельний козир

Компанія Hyundai Motor має запас рідкоземельних матеріалів, якого вистачить приблизно на один рік, і не очікує найближчим часом негативного впливу через глобальні перебої в ланцюгах постачання, спричинені обмеженнями експорту з боку Китаю.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У квітні Китай запровадив обмеження на експорт великої кількості рідкоземельних матеріалів та пов’язаних з ними магнітів, що спричинило перебої в ланцюгах постачання у таких галузях, як автомобілебудування, аерокосмічна промисловість, виробництво напівпровідників та оборонна сфера.

Те, що Hyundai накопичила такі запаси, свідчить про її кращу готовність до нових обмежень, порівняно з конкурентами, серед яких, наприклад, Ford і BMW, які вже зіштовхнулись із проблемами у виробництві чи збоєм у роботі постачальників.

За словами учасника дзвінка з інвесторами, представник Hyundai повідомив, що компанія має більший запас часу й гнучкості, ніж більшість конкурентів, коли йдеться про проблеми з ланцюгами постачання рідкоземельних елементів.

Він також додав, що зусилля Hyundai з диверсифікації постачальників та покращення закупівель вже дали результат - компанія очікує, що зможе продовжувати виробництво електромобілів та гібридів без перебоїв щонайменше протягом року.

Крім того, Hyundai значно поповнила свої запаси рідкоземельних матеріалів у період, коли Китай тимчасово послабив експортні обмеження, додав співрозмовник, який побажав залишитися анонімним, оскільки розмова з інвесторами була закритою.

У коментарі для Reuters компанія Hyundai відмовилася розкривати деталі щодо запасів або стратегії закупівель, заявивши:

Китай виробляє близько 90% усіх рідкоземельних елементів у світі, які є критично важливими для виробництва автомобілів, особливо електромобілів.

Нагадаємо:

Через обмеження Китаю на експорт рідкоземельних магнітів до США світові автоконцерни б’ють на сполох: нестача може призвести до зупинки автозаводів уже за кілька тижнів.