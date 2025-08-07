За семь месяцев производство стали и проката в Украине снизились

Украинские металлургические предприятия по итогам января-июля 2025-го увеличили производство чугуна, тогда как производство стали и проката снизились.

Такие данные обнародовало объединение "Укрметаллургпром".

По данным "Укрметаллургпром", в январе-июле 2025 года произведено чугуна 4,36 млн т (106,7% относительно января-июля 2024 г.), стали 4,26 млн т (93,0%), проката 3,62 млн т (97,2%).

В июле производство чугуна выросло на 11,4%, до 692 100 т, по сравнению с июлем 2024 года (621 400 т) и на 4,6% по сравнению с июнем 2025-го (661 900 т). Производство же стали сократилось на 18,1%, до 580 500 т, по сравнению с июлем 2024 года (708 900 т) и на 6,6% по сравнению с июнем 2025-го (621 400 т).

Между тем производство проката в июле уменьшилось на 6,2%, до 552 000 т, по сравнению с июлем 2024 года (588 600 т) и на 2% по сравнению с июнем 2025-го (563 000 т).

Напомним:

Ранее сообщалось, что в Украине в мае 2025 года металлурги сократили производство основных видов продукции. В апреле были лучшие показатели. В мае было произведено 664,7 тыс. т чугуна, что на 2,3% меньше, чем в апреле, 635,8 тыс. т стали (-8,1%), 547,0 тыс. т металлопроката (-4,2%).

В январе-марте 2025 года украинские металлурги нарастили объемы производства. Чугуна выплавили 1,70 млн тонн, что на 7,2% больше, чем в прошлом году. Стальное производство выросло на 2,7% - до 1,73 млн тонн. Прокат прибавил 3,3% и достиг 1,44 млн тонн.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз еще на три года продлил приостановление действия защитных мер в отношении импорта железа и стали из Украины.