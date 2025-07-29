Евросоюз станет более требовательным к Украине относительно принятия реформ

После уничтожения независимости антикоррупционной инфраструктуры в Украине Евросоюз станет более требовательным к Украине в вопросах, касающихся принятия реформ.

Об этом говорится в публикации "Экономической правды".

Как стало известно ЭП, 24 июля представители ЕС по дипломатическим каналам сообщили правительству Свириденко, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Украине.

Эту информацию ЭП подтвердили четыре независимых источника в правительстве, дипломатических кругах и парламенте. "Все поставили на паузу до исправления ситуации", - сообщил один из них.

Евросоюз сокращает финансирование Украины не только из-за принятия закона об ограничении независимости НАБУ и САП, говорится в статье. Сокращение касается очередного транша и связано с невыполнением ряда маяков еще за первый квартал 2025 года.

Например, президент Зеленский вовремя не подписал закон об усилении институциональной способности Агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Из-за этого размер следующего транша ЕС уменьшили с 4,5 млрд евро до 3 млрд евро.

Еще хуже ситуация с выполнением маяков за второй квартал 2025 года. По словам заместителя председателя налогового комитета парламента Ярослава Железняка, в апреле-июне Украина выполнила только 5 из 11 требований Евросоюза, что может привести к уменьшению следующего транша на 2-3 млрд евро.

Поэтому Евросоюз станет более требовательным к Украине в вопросах, касающихся принятия реформ.

Там ожидают, что власть вовремя выполнит свое "домашнее задание" и проголосует ряд других важных законопроектов, в частности:

№13150 - по обеспечению законности в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления;

№13165-2 - по совершенствованию деклараций добропорядочности судей и родственных связей судьи;

№13107-д - по реформированию системы профессионального образования;

№9363 - о цифровизации исполнительного производства.

От правительства партнеры ожидают и назначения победителя конкурса на главу Бюро экономической безопасности - детектива НАБУ Александра Цивинского. Соответствующее решение правительство не приняло вопреки закону, ссылаясь на "факторы безопасности", которые так и не обнародовал для широкой общественности.

Уменьшение траншей финансирования от ЕС - предсказуемая история, на которую Украина сознательно подписалась после начала Ukraine Facility в 2023 году. Принцип программы: деньги в обмен на реформы, поэтому невыполнение прописанных маяков действительно имеет последствия для финансирования, говорится в публикации.

ЕС сможет перевести недополученные Украиной средства после того, как пропущенные требования выполнят. И президент Зеленский таки подписал закон о реформе АРМА, поэтому недополученные средства за невыполнение требований первого квартала поступят со следующими траншами.

Однако это все не будет иметь никакого значения, если Верховная Рада не вернет независимость антикоррупционной инфраструктуре. Для этого парламент должен отменить принятые накануне изменения и вернет независимость НАБУ и САП от генерального прокурора. Соответствующий законопроект президент уже зарегистрировал в Раде, а принять его должны 31 июля - сразу в двух чтениях.

Подробнее читайте в статье "На кону 60 миллиардов долларов. Из-за закона о зависимости НАБУ и САП Евросоюз остановил финансирование Украины".

Напомним:

22 июля Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером 22 июля президент подписал документ.

Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.

После этого Зеленский пообещал внести в Верховную Раду законопроект, который обеспечит "силу системе правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского относительно полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП появился на сайте Верховной Рады.

Он предусматривает, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП и осуществлять другие действия, которые прямо касаются реализации прокурорами САП их полномочий. Письменные приказы административного характера относительно деятельности САП выдаются по обязательному согласованию заместителя генпрокурора - руководителя САП.