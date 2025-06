Доля стран G7+ в перевозках российской нефти выросла с 35% до 54% - исследование

В мае 2025 года российский морской экспорт нефти упал на 7%, танкерами G7+ транспортировали почти половину этого экспорта (54%).

Об этом говорится в отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air).

"В мае 2025 года российский морской экспорт нефти упал на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, и почти половина (54%) этого экспорта была перевезена танкерами G7+. С января доля G7+ в этих перевозках выросла с 35% до 54%, тогда как доля "теневых" танкеров упала с 65% до 46%", - сообщает CREA.

Центр информирует, что ежемесячные доходы России от экспорта ископаемого топлива в мае упали на 3% по сравнению с предыдущим месяцем до 565 млн евро в день - самого низкого показателя с момента вторжения.

Импорт российского угля в Индию вырос на 34% в месячном исчислении - до рекордного уровня, составив 3,74 млн тонн (686 млн евро).

Осуществляя в водах ЕС после операции "с судна на судно" (STS), в мае перевезли российской нефти на сумму 142 млн евро, что на 55% больше, чем в предыдущем месяце. Танкеры G7+ осуществляли 93% этих перевозок, тогда как только 7% приходилось на "теневой" флот, говорится в исследовании.

Доходы России от транспортировки сырой нефти трубопроводным транспортом остались на уровне 8% в месячном измерении до 59 млн евро в сутки, хотя объемы оставались стабильными, сообщает CREA.

Напомним:

Ранее сообщалось, что японская нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil Co. принимает российскую нефть, доставленную танкером из черного списка Министерства финансов США и Европейского Союза.

Агентство Bloomberg считает показательным то, что груз на судне из черного списка принимает страна "Большой семерки". И что покупатели во всем мире все легче ведут дела с Москвой.

Ранее сообщалось, что правительство Швеции объявило об усилении надзора за страховщиками иностранных судов для борьбы с так называемым "российским теневым флотом". Начиная с 1 июля Служба береговой охраны и Морская администрация Швеции будут собирать сведения о страховании не только тех судов, которые заходят в шведские порты, но и тех, что проходят территориальными водами и исключительной экономической зоной страны.

Также сообщалось, что танкеры, участвующие в ключевой схеме поставок иранской нефти в Китай, начали исчезать из цифровых систем отслеживания - это реакция на угрозу американских санкций, которая заставляет участников торговли менять тактику, чтобы сохранить поток нефти.