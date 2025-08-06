Доходы госбюджета за семь месяцев выросли

Поступления налогов, сборов и обязательных платежей в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за семь месяцев 2025 года составили 2,09 трлн грн.

Об этом пишет Interfax-Украина.

При этом кассовые расходы, по оперативным данным Государственной казначейской службы, 2,78 трлн грн, это примерно на 41% и 24% превышает соответствующие показатели семи месяцев 2024 года.

Министерство финансов отмечает, что по общему фонду поступления выросли на 42% - до 1,47 трлн грн, тогда как расходы - на 20%, до 2,17 трлн грн.

"После поднятия военного сбора с 1,5% до 5% и введения условием бронирования зарплаты в 20 тыс. грн в этом году на второе место по поступлениям за семь месяцев этого года вышли налог на доходы физических лиц и военный сбор - 200,1 млрд грн против 117,0 млрд грн в прошлом году", - говорится в сообщении.

Кроме того основные поступления обеспечены за счет: НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - 294,4 млрд грн (с 7 мес. 2024 года - 262,3 млрд грн), НДС с произведенных в Украине товаров - 183,1 млрд грн при возмещении 101,5 млрд грн (153,3 млрд грн при возмещении 83,6 млрд грн).

Налог на прибыль предприятий составил 160,5 млрд грн (153,0 млрд грн), акцизного налога - 159,6 млрд грн (109,7 млрд грн).

Кроме того дивиденды и части чистой прибыли госкомпаний составили 60,8 млрд грн (64,6 млрд грн), ввозная и вывозная пошлина - 30,1 млрд грн (27,6 млрд грн), рентная плата за пользование недрами - 22,0 млрд грн (28,0 млрд грн).

Напомним:

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет более 18,2 миллиардов гривен.

Ранее Министерство финансов сообщило, что в июле 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 162,9 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Всего в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 224,9 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, поступило 49,8 млрд грн (по состоянию на 30 июля) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.