Цена золота впервые взлетела выше 2 900 долларов на фоне угроз Трампа

Цены на золото обновили рекорд и впервые превысили цену 2 900 долл, поскольку новые таможенные угрозы президента США Дональда Трампа усилили торговую войну и опасения относительно роста цен.

Об этом пишет Reuters.

Спотовое золото выросло на 1,6% до 2 905,25 долл за унцию после достижения рекордного максимума в 2 910,99 долл в начале сессии. Фьючерсы на американское золото подскочили на 1,5% до 2,930,90 долл.

Спотовое серебро выросло на 1% до 32,12 долл за унцию после достижения трехмесячного максимума. Платина прибавила 1,1% до 986,80 долл, а палладий - 2,2% до 985,50 долл.

Стоимость драгоценного металла уже достигла седьмого рекордного максимума в этом году, что обусловлено таможенными угрозами Трампа, которые усилили неопределенность в отношении глобального роста, торговых войн и высокой инфляции. Это побуждает инвесторов обращаться к золоту как к активу-убежищу.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что введет новые 25% пошлины на все импортируемые в США сталь и алюминий в понедельник, а также "зеркальные пошлины" позже на этой неделе.

Золото поднялось до нового рекордного максимума, поскольку беспокойство из-за торговой войны стимулировало спрос на защиту активов.