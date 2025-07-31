UPG отримала дозвіл на оренду ще 47 заправок Коломойського

Антимонопольний комітет України надав дозвіл "Укрпалетсистем", оператору мережі АЗС UPG, орендувати ще 47 автозаправних станцій (АЗС) компаній групи "Приват".

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Згідно з рішенням АМКУ, "Укрпалетсистем" отримає контроль над активами 10 компаній групи "Приват", серед яких ТОВ "Ньюпорт Холдінг" (10 АЗС), "Нафтапрайм" (9 АЗС), "Лайк Інвест" (6 АЗС) та інші. Всього йдеться про 47 АЗС, розташованих по всій Україні.

Раніше, 10 липня, АМКУ вже надав дозвіл на оренду 34 АЗС в Київській області. Таким чином, загалом "Укрпалетсистем" може орендувати 81 автозаправну станцію з групи "Приват".

За даними ЕП, згодом під контроль UPG можуть перейти щонайменше 400 АЗС групи "Приват".

Про це детальніше читайте у тексті: Початок епохи бідності: як падала нафтова імперія Коломойського та кому дістануться її залишки

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року маловідома фірма "Макс енерго Ресурс" Ігоря Супруненка купила на аукціоні "Приватбанку" 245 АЗС, які контролював раніше Ігор Коломойський.

Раніше, Антимонопольний комітет дозволив компанії "Укрпалетсистем", яка входить до групи UPG бізнесмена Володимира Петренка, взяти в оренду 34 автозаправки, які пов'язані з мережею Avias групи "Приват".