Бывший Yandex привлек $700 миллионов от Nvidia и других инвесторов

Зарегистрированная в Нидерландах компания Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) привлекла $700 млн от инвесторов, среди которых - Nvidia Corp. и Accel Partners LP.

Об этом сообщает The Bell.

Финансирование поступило от «десятков известных инвесторов», включая производителя чипов Nvidia, венчурную компанию Accel и управляющего активами Orbis.

Nebius вернулась на биржу Nasdaq в октябре 2024 года после почти трех лет из-за санкций.

После продажи российских активов в распоряжении компании оказалось около $2,2 миллиарда.

Часть средств была зарезервирована для выкупа акций, однако с момента возобновления торгов акции Nebius стабильно торговались дороже цены выкупа и предложение оказалось «неактуальным», пишет издание.

Напомним:

Страны ЕС согласились исключить соучредителя российского интернет-гиганта "Яндекс" Аркадия Воложа из санкционного списка.

После покупки российского бизнеса "Яндекс" консорциумом частных инвесторов и менеджеров компании, российская часть бизнеса, которая генерировала 95% доходов "Яндекса" оказалась под значительно большим контролем Кремля.

В июле 2024 года компания Yandex NV, зарегистрированная в Нидерландах, завершила сделку по продаже своего российского бизнеса.