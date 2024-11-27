Кабмін погодив 4 кандидатів на незалежних членів наглядової ради "Укренерго"

Кабінет міністрів України погодив 4 кандидатури на посади незалежних членів наглядової ради "Укренерго".

Про це йдеться у відповідній постанові уряду.

Йдеться про:

Патрік Грейхен — працював у Федеральному міністерстві охорони навколишнього середовища в Німеччині.

Луїджі де Францискі — колишній топ-менеджер італійської енергокомпанії Terna.

Єппе Кофод — екс-депутат Європарламенту та колишній міністр закордонних справ Данії.

Ян Монтелл — колишній голова ради директорів Nord Pool AS.

Нагадаємо:

Ексголова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та її колишній член Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень на тлі звільнення Володимира Кудрицького.

Міністерство енергетики оголосило конкурсний відбір кандидатів на зайняття трьох посад незалежних членів наглядової ради "Укренерго"