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Кабмин согласовал 4 кандидатов на независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго"

Артур Крыжный — 27 ноября, 10:37
Кабмин согласовал 4 кандидатов на независимых членов наблюдательного совета Укрэнерго

Кабинет министров Украины согласовал 4 кандидатуры на должности независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго".

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

Речь идет о:

  • Патрик Грейхен – работал в Федеральном министерстве охраны окружающей среды в Германии.
  • Луиджи де Франциски – бывший топ-менеджер итальянской энергокомпании Terna.
  • Еппе Кофод – экс-депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Дании.
  • Ян Монтелл – бывший председатель совета директоров Nord Pool AS.

Напомним:

Экспредседатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и его бывший член Педер Андерсон подали заявления о досрочном прекращении полномочий на фоне увольнения Владимира Кудрицкого.

Министерство энергетики объявило конкурсный отбор кандидатов на занятие трех должностей независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго"

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