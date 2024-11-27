Кабмин согласовал 4 кандидатов на независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго"
Кабинет министров Украины согласовал 4 кандидатуры на должности независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго".
Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.
Речь идет о:
- Патрик Грейхен – работал в Федеральном министерстве охраны окружающей среды в Германии.
- Луиджи де Франциски – бывший топ-менеджер итальянской энергокомпании Terna.
- Еппе Кофод – экс-депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Дании.
- Ян Монтелл – бывший председатель совета директоров Nord Pool AS.
Напомним:
Экспредседатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и его бывший член Педер Андерсон подали заявления о досрочном прекращении полномочий на фоне увольнения Владимира Кудрицкого.
Министерство энергетики объявило конкурсный отбор кандидатов на занятие трех должностей независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго"