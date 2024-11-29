Google придбає 1400 гектарів землі у Фінляндії для будівництва дата-центрів

Фінський уряд дозволив Metsahallitus, національному лісовому агентству, продати компанії Google чотири земельні ділянки загальним обсягом 1400 гектарів.

Про це йдеться на офіційному порталі уряду.

Нові території можуть бути використані для створення центрів обробки даних.

Прем’єр-міністр Петтері Орпо наголосив, що ця угода підкреслює привабливість Фінляндії для міжнародних інвесторів.

Рішення про конкретне використання ділянок Google ухвалить після завершення планування землекористування.