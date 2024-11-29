Google приобретет 1400 гектаров земли в Финляндии для строительства дата-центров

Финское правительство разрешило Metsahallitus, национальному лесному агентству, продать компании Google четыре земельных участка общим объемом 1400 гектаров.

Об этом говорится на официальном портале правительства.

Новые территории могут быть использованы для создания центров обработки данных.

Премьер-министр Петтери Орпо отметил, что это соглашение подчеркивает привлекательность Финляндии для международных инвесторов.

Решение о конкретном использовании участков Google примет после завершения планирования землепользования.