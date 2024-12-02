Гендиректор Intel пішов у відставку

Генеральний директор Intel Пат Гелсінгер оголосив про відставку на тлі складного періоду по перетворенню компанії.

Про це повідомила компанія, пише Reuters.

Зазначається, що це сталося після складного періоду для піонера чипів, який намагається наздогнати конкурентів, таких як Nvidia, що домінують на ринку в епоху штучного інтелекту.

Компанія призначила фінансового директора Девіда Зінснера та старшу виконавицю Мішель Джонстон Хольтхаус тимчасовими співгендиректорами, поки рада директорів шукає нового очільника.

Акції Intel зросли майже на 5% у передринкових торгах, хоча за рік їхня вартість впала більш ніж наполовину.

Гелсінгер був призначений гендиректором у 2021 році для проведення трансформації компанії, яка колись лідирувала в напівпровідниковій галузі США, але втратила перевагу в виробництві на користь таких конкурентів, як тайванська TSMC.

"Хоча ми досягли значного прогресу у відновленні конкурентоспроможності виробництва та побудові можливостей світового рівня як контрактного виробника, нам ще багато належить зробити, і ми віддані відновленню довіри інвесторів", – заявив незалежний голова ради директорів Френк Єрі у пресрелізі.

За керівництва Гелсінгера Intel розпочала витратну програму перетворень, зосереджену на перетворенні компанії на контрактного виробника для інших фірм і відновленні своєї технологічної переваги.

Рада директорів створила комітет для пошуку наступника Гелсінгера.

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