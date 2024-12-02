Гендиректор Intel ушел в отставку

Генеральный директор Intel Пат Гелсингер объявил об отставке на фоне сложного периода по преобразованию компании.

Об этом сообщила компания, пишет Reuters.

Отмечается, что это произошло после сложного периода для пионера чипов, который пытается догнать конкурентов, таких как Nvidia, доминирующих на рынке в эпоху искусственного интеллекта.

Компания назначила финансового директора Дэвида Зинснера и старшую исполнительницу Мишель Джонстон Хольтхаус временными согендиректорами, пока совет директоров ищет нового руководителя.

Акции Intel выросли почти на 5% в предрыночных торгах, хотя за год их стоимость упала более чем наполовину.

Гелсингер был назначен гендиректором в 2021 году для проведения трансформации компании, которая когда-то лидировала в полупроводниковой отрасли США, но потеряла преимущество в производстве в пользу таких конкурентов, как тайваньская TSMC.

"Хотя мы достигли значительного прогресса в восстановлении конкурентоспособности производства и построении возможностей мирового уровня как контрактного производителя, нам еще многое предстоит сделать, и мы преданы восстановлению доверия инвесторов", - заявил независимый председатель совета директоров Фрэнк Йери в пресс-релизе.

Под руководством Гелсингера Intel начала затратную программу преобразований, сосредоточенную на превращении компании в контрактного производителя для других фирм и восстановлении своего технологического превосходства.

Совет директоров создал комитет для поиска преемника Гелсингера.

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