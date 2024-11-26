ArcelorMittal откладывает инвестиции экологические мощности из-за отсутствия поддержки ЕС

Сталелитейная компания ArcelorMittal откладывает принятие решения об инвестициях в более экологичные производственные мощности, отмечая отсутствие четкой политики Евросоюза в этой сфере, а также благоприятных рыночных условий.

Об этом говорится в релизе компании, пишет "Интерфакс-Украина".

Ранее компания заявляла о намерении инвестировать в замену ряда угольных доменных печей в Европе установки DRI-EAF, в которых используется водород.

"Это должно быть ключевым стратегическим первым шагом к снижению выбросов", - говорится в пресс-релизе ArcelorMittal.

Планируя эти проекты, компания рассчитывала на благоприятную рыночную среду и регулирование, которые способствовали бы инвестициям в декарбонизацию, отмечается в сообщении.

"Однако европейская политика, а также рыночная среда в энергетическом секторе не пошли в благоприятном направлении. Развитие сферы "зеленого" водорода происходит очень медленно, а использование природного газа в установках DRI-EAF пока не конкурентноспособно как временное решение", - говорится в пресс-релизе ArcelorMittal.