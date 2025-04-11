Федерація профспілок повідомила про затримання та арешт голови ФПУ

Голову Федерації профспілок України Григорія Осового відправили під домашній арешт.

Про це повідомила пресслужба ФПУ 11 квітня.

У повідомленні йдеться, що Осового спочатку затримали під час поїздки на звітно-виборну конференцію федерації у Волинській області, а 10 квітня Печерський суд ухвалив рішення про домашній арешт.

У ФПУ вважають, що такий крок мав на меті спровокувати дестабілізацію на конференції, скомпрометувати ФПУ, а також створити атмосферу невизначеності напередодні голосування у Верховній Раді щодо законопроєкту № 6420 про відчуження в державну власність майна профспілок та інших громадських організацій.

Осовий очолює ФПУ з 2014 року.

Нагадаємо:

10 квітня ДБР повідомило про підозри керівництва ПрАТ "Укрпрофтур" та посадовців Федерації профспілок України в незаконному відчуженні державного майна профспілкових організацій у Рівному протягом 2016-2018 років. Їх загальна вартість становила понад 20 млн грн.

П’ятьом особам повідомлено про підозру. Чотирьох фігурантів затримано.