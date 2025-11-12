З фігурантом плівок НАБУ відмовилися виступати на конференції у Варшаві

Українська правда.

Фігуранта плівок НАБУ Сергія Пушкаря, який мав виступати на конференції Water Recovery Forum у Варшаві 13 листопада, забрали з переліку учасників: деякі представники української делегації відмовились з ним виступати.

Джерело: сайт Water Recovery Forum, коментар заступниці міністра розвитку громад та територій України Альони Шкрум "Українській правді"

Деталі: 11 листопада стало відомо, що Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), Сергій Пушкар, який фігурує у справі про розкрадання в "Енергоатомі" залишив територію України.

За даними "Енергореформи", Пушкар перебуває у столиці Польщі Варшаві у відрядженні до кінця тижня.

Шкрум повідомила УП, що мала виступити на форумі в одній панелі з Пушкарем.

Пряма мова Шкрум: "Виступати в одній панелі з людиною, яка потенційно втекла з України і має підозру, звичайно, я не буду. Я сказала, що не буду з ним на жодній панелі та на жодному заході. Сподіваюсь, що вони це зараз врахують".

Деталі: На сайті з переліком учасників імені Пушкаря "Українська правда" вже не знайшла, хоча раніше він був запрошений. За словами Шкрум, він мав виступати щодо тарифного питання у водоканалах.

Що передувало:

З 2022 по 2025 роки Пушкар був виконавчим директором з правового забезпечення АТ "НАЕК "Енергоатом".

3 вересня 2025 року за результатами відкритого конкурсного відбору його було призначено на посаду члена Національної комісії, яка передбачає державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

У справі про розкрадання в "Енергоатомі" Пушкар фігурує у розмовах про передачу 20 тис. дол.

