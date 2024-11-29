С 1 декабря новых работников смогут бронировать сразу, но есть условие – Федоров

С начала декабря критические предприятия смогут бронировать новых работников сразу, никакой срок отрабатывать не надо.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Но зарплата у работника должна быть более 20 тысяч гривен. Кроме государственных и коммунальных предприятий, а также резидентов Дія.City", - отметил он.

Федоров напомнил, что по новым правилам, чтобы бронировать людей, предприятие должно соответствовать таким критериям:

Средняя зарплата на предприятии не менее 20 тысяч гривен.

Отсутствие налоговых долгов.

Один критерий из перечня: резидентство в "Дія.City", 1,5+ млн евро уплаченных налогов за год, 32+ млн евро поступлений или важность для национальной экономики или потребностей тергромады.

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