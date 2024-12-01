Шмигаль вважає, що наразі неможливо відкрити повітряний простір
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що через безпекову ситуацію відкриття повітряного простору поки неможливе. Він зазначив, що важливо зосередитися на розвитку альтернативних маршрутів для вантажних і пасажирських перевезень.
Про це премʼєр повідомив під час Міжнародного транспортного форуму, передає "Укрінформ".
Прем’єр-міністр пояснив, що для часткового відкриття повітряного простору потрібна оцінка ризиків і засоби протиповітряної оборони, проте через безпекову ситуацію це поки неможливо.
Він наголосив, що важливо розвивати альтернативні шляхи перевезення вантажів і пасажирів, зокрема сухопутні маршрути, автомобільний і залізничний транспорт.
Шмигаль зазначив, що під час однієї з останніх атак, росіянами було пошкоджено авіаційну інфраструктуру. Постраждали щонайменше 15 цивільних аеропортів.
Нагадаємо:
У жовтні компанія "Супернова Ейрлайнз" отримала права на експлуатацію повітряних ліній Львів – Прага та Київ – Прага з частотою 7 рейсів на тиждень для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень.
Відкриття Львівського аеропорту "обговорюється в експертних середовищах", повідомив мер Садовий.