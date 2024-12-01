Шмыгаль считает, что невозможно открыть воздушное пространство

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что из-за безопасности ситуации открытие воздушного пространства пока невозможно, что важно сосредоточиться на развитии альтернативных маршрутов для грузовых и пассажирских перевозок.

Об этом премьер сообщил во время Международного транспортного форума, передает "Укринформ".

Премьер-министр пояснил, что для частичного открытия воздушного пространства нужна оценка рисков и средства противовоздушной обороны, однако из-за ситуации ситуации это пока невозможно.

Он подчеркнул, что важно развивать альтернативные пути перевозки грузов и пассажиров, в том числе сухопутные маршруты, автомобильный и железнодорожный транспорт.

Шмигаль отметил, что во время одной из последних атак, россиянами была повреждена авиационная инфраструктура. Пострадали по меньшей мере 15 гражданских аэропортов.

Напомним:

В октябре компания "Суперновая Эйрлайнз" получила права на эксплуатацию воздушных линий Львов – Прага и Киев – Прага с частотой 7 рейсов в неделю для выполнения регулярных международных воздушных перевозок.

Открытие Львовского аэропорта "обсуждается в экспертных средах", сообщил мэр Садовый.