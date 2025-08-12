На Закарпатті викрили партію підроблених "Лабубу"

Закарпатські митники виявили вантаж з підробленими дитячими іграшками "Лабубу". Їх везли через українсько-словацький кордон у вантажівці на адресу волинського підприємця.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

"Під час митного оформлення вантажу "іграшки дитячі, брелки, чохли для телефонів та навушників…" (загалом 16850 одиниць товарів китайського походження) інспектори провели його повний огляд та виявили товари, які ввозились з можливим порушенням прав інтелектуальної власності", – йдеться у повідомленні.

Державна митна служба

Невдовзі правовласник торговельної марки "Лабубу", яка має міжнародну реєстрацію, повідомив, що зупинений в Україні товар порушує права інтелектуальної власності.

Відносно підприємця з Волинської області, який був долучений до завезення підробленого товару, складено протокол про порушення митних правил за ст. 476 Митного кодексу України.

"А от 7440 шт. м'яких іграшок, 8120 шт. брелків, 1140 шт. силіконових чохлів та 150 шт. чохлів для навушників, які переміщували на митну територію України з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності, вилучено.

Попередня загальна вартість вилученого товару перевищує півмільйона гривень", – додали у Держмитслужбі.