На Закарпатье разоблачили партию поддельных "Лабубу"

Закарпатские таможенники обнаружили груз с поддельными детскими игрушками "Лабубу". Их везли через украинско-словацкую границу в грузовике в адрес волынского предпринимателя.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

"Во время таможенного оформления груза "игрушки детские, брелки, чехлы для телефонов и наушников ..." (всего 16850 единиц товаров китайского происхождения) инспекторы провели его полный осмотр и обнаружили товары, которые ввозились с возможным нарушением прав интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.

Державна митна служба

Вскоре правообладатель торговой марки "Лабубу", которая имеет международную регистрацию, сообщил, что остановленный в Украине товар нарушает права интеллектуальной собственности.

В отношении предпринимателя из Волынской области, который был приобщен к завозу поддельного товара, составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 476 Таможенного кодекса Украины.

"А вот 7440 шт. мягких игрушек, 8120 шт. брелков, 1140 шт. силиконовых чехлов и 150 шт. чехлов для наушников, которые перемещали на таможенную территорию Украины с нарушением охраняемых законом прав интеллектуальной собственности, изъяты.

Предварительная общая стоимость изъятого товара превышает полмиллиона гривен", - добавили в Гостаможслужбе.