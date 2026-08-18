Рада підтримала запровадження державних грантів на вищу освіту: як вони працюють

Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №10399 "Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам".

Про це повідомляє очільник освітнього комітету Ради Сергій Бабак.

Законопроєкт підтримали 298 депутатів. Він запроваджує систему державних грантів на здобуття вищої освіти. Таким чином поряд із бюджетною та контрактною формою навчання формально зʼявляється третя – грантова.

Вступник, що не зміг потрапити на бюджетну форму навчання, яка передбачає повне покриття вартості освіти, має право податись на грант, що буде компенсовувати частину витрат.

У 2024 році в МОН пояснювали ЕП, що після впровадження грантів повним або неповним фінансуванням покриють 70% абітурієнтів.

Фактично гранти на здобуття вищої освіти існують вже два роки, але у межах урядового експерименту.

У 2024 році абітурієнтам, які мали не менше 170 балів НМТ з двох предметів встановлювався базовий грант другого рівня у розмірі 25 тис гривень на рік. Якщо абітурієнт мав не менше 150 балів з двох предметів, він отримував базовий грант першого рівня, розміром 15 тис гривень на рік.

Бабак зазначив, що гранти будуть різними: академічні – за результатами НМТ(ЗНО), соціальні – для вразливих категорій, спеціальні – за досягнення в спорті й мистецтві, а також окремі Гранти Героїв – для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників Революції Гідності.

За його ж словами, щонайменше 51% випускників закладів загальної середньої освіти зможуть навчатися за державні кошти – бюджет або грант

При цьому, бюджетна форма навчання ставатиме більше спеціалізованою. Повне покриття освіти гарантуватимуть за спеціальності, критичні для безпеки й економіки держави.

"Основні положення Закону запроваджуватимуться поетапно. Механізм академічних грантів запрацює вже через місяць після набрання Законом чинності, а повноцінна грантова модель фінансування – з 1 січня 2027 року", – зазначив Сергій Бабак.