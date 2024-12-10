В Австрії арештували мерседеси підозрюваних у справі Сенниченка
Правоохоронні органи Австрії арештували й вилучили майно підозрюваних у справі колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка.
Про це повідомили пресслужби НАБУ і САП.
Йдеться про автомобілі преміумкласу, якими підозрювані користувались за кордоном.
"За запитом прокурора САП, керівника спільної слідчої групи, на виконання рішення Вищого антикорупційного суду, австрійські правоохоронні органи арештували та вилучили вказане майно", – йдеться в повідомленні.
Раніше в межах діяльності цієї ж спільної слідчої групи французькими правоохоронцями арештовано нерухомість підозрюваних загальною вартістю майже 6,5 млн євро.
Наразі вживаються заходи щодо встановлення іншого майна учасників злочинної організації, а також їх розшуку та екстрадиції.
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Нагадаємо:
У березні 2023 року НАБУ оголосило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Сенниченком, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів державних підприємств.
У НАБУ вважають, що ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж таким чином він усував конкурентів.
У листопаді НАБУ оновило підозру колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитру Сенниченку – тепер його також підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень.
Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку.
Українські правоохоронці відстежили місце перебування учасника групи Сенниченка за кордоном по IP-адресах входу у додаток "Дія".
У жовтні 2024 року НАБУ і САП завершили розслідування у справі очолюваної ексголовою ФДМУ Дмитром Сенниченком злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн.