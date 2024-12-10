В Австрії арештували мерседеси підозрюваних у справі Сенниченка

Правоохоронні органи Австрії арештували й вилучили майно підозрюваних у справі колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка.

Про це повідомили пресслужби НАБУ і САП.

Йдеться про автомобілі преміумкласу, якими підозрювані користувались за кордоном.

Фото: НАБУ

"За запитом прокурора САП, керівника спільної слідчої групи, на виконання рішення Вищого антикорупційного суду, австрійські правоохоронні органи арештували та вилучили вказане майно", – йдеться в повідомленні.

Раніше в межах діяльності цієї ж спільної слідчої групи французькими правоохоронцями арештовано нерухомість підозрюваних загальною вартістю майже 6,5 млн євро.

Фото: НАБУ

Наразі вживаються заходи щодо встановлення іншого майна учасників злочинної організації, а також їх розшуку та екстрадиції.

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Нагадаємо:

У березні 2023 року НАБУ оголосило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Сенниченком, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів державних підприємств.

У НАБУ вважають, що ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж таким чином він усував конкурентів.

У листопаді НАБУ оновило підозру колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитру Сенниченку – тепер його також підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень.

Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку.

Українські правоохоронці відстежили місце перебування учасника групи Сенниченка за кордоном по IP-адресах входу у додаток "Дія".

У жовтні 2024 року НАБУ і САП завершили розслідування у справі очолюваної ексголовою ФДМУ Дмитром Сенниченком злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн.