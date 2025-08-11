Уряд розширив перелік бізнесів, які можуть ставати резидентами Дія.City

Кабінет Міністрів України розширив перелік бізнесів, які можуть стати резидентами податкового простору Дія.City.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Відтепер до нього можуть приєднуватися компанії, що працюють із технологіями цифрового моделювання будівель для точного планування, проєктування та керування будівельними процесами — ключовими для відбудови країни.

Також резидентами можуть стати компанії та стартапи, що займаються поствиробництвом контенту, комп’ютерною графікою, анімацією, спецефектами та виробництвом фонограм. За даними Мінцифри, нині в Дія.City уже понад 2 200 резидентів.