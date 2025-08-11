Правительство расширило перечень бизнесов, которые могут становиться резидентами Дія.City

Кабинет Министров Украины расширил перечень бизнесов, которые могут стать резидентами налогового пространства Дія.City.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Теперь к нему могут присоединяться компании, работающие с технологиями цифрового моделирования зданий для точного планирования, проектирования и управления строительными процессами - ключевыми для восстановления страны.

Также резидентами могут стать компании и стартапы, занимающиеся постпроизводством контента, компьютерной графикой, анимацией, спецэффектами и производством фонограмм. По данным Минцифры, сейчас в Дія.City уже более 2 200 резидентов.