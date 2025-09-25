Уряд платитиме по 40 тисяч лікарям у зоні бойових дій
Кабмін підвищить заробітні плати для медиків на на територіях активних і можливих бойових дій.
З відкритих джерел
Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
"Зокрема це стосується Нікополя, який перебуває під постійними обстрілами росіян", – зазначила вона.
Для тих, хто працює в зонах бойових дій будуть встановлені наступні заробітні плати:
- лікарі — 40 тис. грн;
- середній медперсонал — 27 тис. грн;
- молодший медперсонал — 18 тис. грн.
Водночас у зонах можливих бойових дій:
- лікарі — 28 тис. грн;
- середній медперсонал — 18 тис. грн;
- молодший медперсонал — 9 тис. грн.
Із детальним списком територій, на яких ведуться або можливі бойові дії можна за посиланням.
