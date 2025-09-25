Уряд платитиме по 40 тисяч лікарям у зоні бойових дій

Кабмін підвищить заробітні плати для медиків на на територіях активних і можливих бойових дій.

Кабмін підвищить заробітні плати для медиків на на територіях активних і можливих бойових дій.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

"Зокрема це стосується Нікополя, який перебуває під постійними обстрілами росіян", – зазначила вона.

Для тих, хто працює в зонах бойових дій будуть встановлені наступні заробітні плати:

лікарі — 40 тис. грн;

середній медперсонал — 27 тис. грн;

молодший медперсонал — 18 тис. грн.

Водночас у зонах можливих бойових дій:

лікарі — 28 тис. грн;

середній медперсонал — 18 тис. грн;

молодший медперсонал — 9 тис. грн.

Із детальним списком територій, на яких ведуться або можливі бойові дії можна за посиланням.

Нагадаємо:

Кабмін планує виділити 615 мільйонів гривень на підтримку Сумської, Дніпропетровської, Донецької областей.