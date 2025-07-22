В Україні уперше застосували нову технологію для газових сховищ

АТ "Укртрансгаз", оператор газосховищ України, уперше провів вертикальне сейсмопрофілювання для створення 3D-моделей газосховищ.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Простіше кажучи, ми зазирнули глибоко під землю, щоб отримати чітке "зображення" геологічної структури, на основі якого моделюємо наші сховища. Це потрібно для кращого розуміння, як влаштовані підземні газосховища і як ними керувати безпечно та ефективно", – пояснили в Укртрансгазі.

Дослідження у свердловині Більче-Волицько-Угерського ПСГ у Львівській області виконали геофізики Укртрансгазу спільно з сервісною компанією "Горизонти" та фахівцями Інституту транспорту газу.

Нагадаємо:

У першому півріччі 2024 року "Нафтогаз" отримав прибуток, що майже у 4 рази більше порівняно із першим півріччям 2023 року.