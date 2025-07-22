В Украине впервые применили новую технологию для газовых хранилищ

АО "Укртрансгаз", оператор газохранилищ Украины, впервые провел вертикальное сейсмопрофилирование для создания 3D-моделей газохранилищ.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Проще говоря, мы заглянули глубоко под землю, чтобы получить четкое "изображение" геологической структуры, на основе которого моделируем наши хранилища. Это нужно для лучшего понимания, как устроены подземные газохранилища и как ими управлять безопасно и эффективно", - пояснили в Укртрансгазе.

Исследования в скважине Бильче-Волицко-Угерского ПХГ во Львовской области выполнили геофизики Укртрансгаза совместно с сервисной компанией "Горизонты" и специалистами Института транспорта газа.

Напомним:

В первом полугодии 2024 года "Нафтогаз" получил прибыль, что почти в 4 раза больше по сравнению с первым полугодием 2023 года.