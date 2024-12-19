Українці виїжджають до Європи на свята: на кордоні черги – ДПСУ
У передріздвяний період на кордоні України на пунктах пропуску у Львівській області фіксується збільшення пасажиропотоку – на 15%.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.
Потік громадян переважно спрямований на виїзд, але збільшення відзначається і на в'їзд, зазначають у ДПСУ.
На пунктах пропуску "Краковець", "Шегині" та "Рава-Руська" спостерігається накопичення автотранспорту. Найменше завантажені "Смільниця", "Грушів" та "Угринів".
Прикордонники рекомендують вибирати менш завантажені пункти пропуску для економії часу.