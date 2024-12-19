Украинцы выезжают в Европу на праздники: на границе очереди – ГПСУ

В предрождественский период на границе Украины на пунктах пропуска во Львовской области фиксируется увеличение пассажиропотока - на 15%.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Поток граждан преимущественно направлен на выезд, но увеличение отмечается и на въезд, отмечают в ГПСУ.

На пунктах пропуска "Краковец", "Шегини" и "Рава-Русская" наблюдается накопление автотранспорта. Меньше всего загружены "Смильница", "Грушев" и "Угринов".

Пограничники рекомендуют выбирать менее загруженные пункты пропуска для экономии времени.