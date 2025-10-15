Україна та американська Bell Textron підписали меморандум про співпрацю у сфері авіатехнологій

На міжнародній виставці AUSA 2025 у Вашингтоні Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та компанія Bell Textron Inc підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку промислової співпраці у сфері авіаційних технологій.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Компанія Bell Textron Inc спеціалізується на виробництві гелікоптерів та систем авіаційної підтримки.

"Компанія Bell Textron Inc висловила готовність розвивати в Україні власну виробничу базу для складання, технічного обслуговування та ремонту гелікоптерів. Це дозволить не лише створити нові робочі місця, а й фактично відродити національну гвинтокрилу галузь", – повідомили в Мінекономіки.

У межах досягнутих домовленостей компанія розпочне комплексну підготовку до локалізації виробництва, що передбачає:

відкриття представництва Bell в Україні;

створення центру кінцевого складання та випробувань (FACO);

вивчення можливостей для заснування спільного підприємства з українськими партнерами;

передачу технологій, обладнання та інструментів, необхідних для організації виробництва;

підготовку і стажування українських інженерів та технічних фахівців у США, а згодом на майбутньому підприємстві в Україні.

"Для України цей меморандум – це крок до розвитку сучасного високотехнологічного виробництва, розширення промислових можливостей та залучення інвестицій у стратегічні галузі. Ми прагнемо, щоб Україна стала частиною глобальних виробничих ланцюгів та інноваційних партнерств", – зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

