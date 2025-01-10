У Раді запускають процедуру звільнення міністра енергетики Галущенка – нардеп

Член енергокомітету ВР Інна Совсун разом з народними депутатами різних фракцій запускає реєстрацію постанови про звільнення з посади міністра енергетики України Германа Галущенко.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

"Моя колега та член енергетичного комітету Інна Совсун разом з народними депутатами з різних фракцій запускає реєстрацію постанови про звільнення міністра енергетики", - повідомив він.

Серед причин нардеп назвав "системну корупцію в енергетиці", "провалену роботу по захисту частини енергоінфраструктури", "брехню та маніпуляції" та інше.

Железняк серед причин додатково назвав неприйнятну поведінку міністра під час години запитань до уряду, яка пройшла 10 січня у Верховній Раді.

Він закликав колег депутатів підтримати постанову про відставку міністра Галущенка.

Нагадаємо:

Другим рівнем захисту забезпечено 69 підстанцій НЕК "Укренерго" станом на 10 січня, ще на 13 тривають роботи.