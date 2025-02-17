У Києві можуть відкрити рух Південним мостом для всіх

На наступному засіданні Ради оборони Києва питання відкриття Південного мосту для всіх мешканців міста буде винесене на розгляд.

Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Проговорив з військовими – наразі немає потреби у закритті Південного мосту, як це було раніше. Можливе додаткове регулювання руху, але є розуміння, що обмеження можна послабити", – зазначив Ткаченко.

Нагадаємо:

Південний міст у Києві з 22 червня 2022 року закрито для приватних авто - рух мостом дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.