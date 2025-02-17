В Киеве могут открыть движение по Южному мосту для всех

На следующем заседании Совета обороны Киева вопрос открытия Южного моста для всех жителей города будет вынесен на рассмотрение.

Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Проговорил с военными - пока нет необходимости в закрытии Южного моста, как это было раньше. Возможно дополнительное регулирование движения, но есть понимание, что ограничения можно ослабить", - отметил Ткаченко.

Напомним:

Южный мост в Киеве с 22 июня 2022 года закрыт для частных авто - движение по мосту разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.