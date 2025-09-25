В горном регионе Львовщины построят новый мост рядом со старым, который разваливается

В горном регионе Львовщины на автодороге Т-14-24 Сколе – Славское в населенном пункте Гребенов построят мост через реку Опир.

Об этом сообщили в Государственном агентстве обновления.

Отмечается, что автомобильная дорога Т-14-24 обеспечивает устойчивое транспортное сообщение между общинами и важна для развития туризма, экономики и социальной инфраструктуры в горном регионе.

Длина вновь построенного сооружения составит 64 метра.

В настоящее время завершили работы по монтажу буронабивных свай, насадок, колонн, ригелей, подферменников и приступили к монтажу балок.

Следующим шагом станет устройство накладной плиты, опалубки, переходных плит, тротуаров с обеих сторон и бордюрного камня.

Также будут построены подходы к мосту, с помощью которых соединят его с дорогой.

Гребенив – курорт, расположенный в долине реки Сопир на высоте 500 м над уровнем моря, в 6 км от города Сколе и 20 км от горнолыжного курорта Славское.

Напомним:

Мостовой переход был построен в 1961 году. Капитальный ремонт производился только один раз. Так что мост находился в аварийном состоянии. После обследования специалисты решили построить новое сооружение вблизи старой. Это позволит производить строительные работы без перекрытия движения транспорта.