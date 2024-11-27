Суд скасував арешт майна родини ексміністра енергетики Ставицького

Вишгородський районний суд Київської області скасував арешт майна родичів колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Про це свідчить ухвала суду від від 6 листопада, повідомляє «Судовий репортер».

З-під арешту звільнені квартири, земельні ділянки, повертаються ювелірні вироби в загальній кількості 270 позицій.

Сину експосадовця Станіславу Ставицькому скасували арешт із шести квартир, пʼяти машиномісць і двох гаражів.

У дружини експосадовця Олени Ставицької скасовано арешт із чотирьох квартир. Також їй мають повернути 24 700 доларів і численні ювелірні прикраси та біжутерію, які були визнані речовими доказами і передані до державного сховища.

З-під арешту звільняється майно, зареєстроване на тещу Валентину Ушакову, — квартира, земельна ділянка, котедж, шість машиномісць. Їй повертають численні прикраси, в тому числі три чоловічі годинники — це, начебто памʼять від покійного чоловіка.

Батьку Ставицького повертають 20 наручних годинників і 14 запонок, два нагрудні знаки — з Ярославом Мудрим і Георгієм Побідоносцем, вилучені в березні 2014-го. Хоча відомо, що батько Ставицького зберігав у квартирі за місцем обшуку значно більше майна — 4,8 млн доларів і кілограми золота в злитках. Але, як пише видання, ця частина майна під арештом не опинилася і її місцезнаходження невідоме.

Майно родини Ставицького з 2014 року було заарештоване у справі про заволодіння об’єктами комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я», де облаштував собі резиденцію експрезидент України Віктор Янукович.

21 червня 2024 року Вишгородський райсуд звільнив Ставицького і приватного нотаріуса Юлію Ткаченко від кримінальної відповідальності за строками давності. Це стало можливим після того, як Ставицький зі своїм адвокатом узяли участь у судовому засіданні по відеозвʼязку за допомогою системи EasyCon.

Останні 10 років Ставицький був оголошений у розшук і розслідування стосовно нього проводилося заочно.

"Судовий репортер" нагадав, що за версією обвинувачення, Межигірʼя вивели із державної власності ще у 2007 році, за президентства Віктора Ющенка. Організаторами оборудки вважалися голова правління НАК «Надра України Едуард Ставицький, а також ексдиректор ТОВ «Медінвесттрейд» Павло Литовченко і нотаріус Юлія Ткаченко.

Спочатку майно, вартістю понад пів мільярда, вилучили з управління Державного управління справами з передачею до статутного капіталу НАК «Надра України», а далі його обміняли під виглядом рівноцінного на майно ТОВ «Медінвесттрейд», вартістю близько 33 млн грн. Потім фактичним власником «Межигір’я» став Віктор Янукович, який, ставши президентом, розбудував там свою приватну резиденцію. У свою чергу, Ставицький за часів президента Януковича став міністром енергетики та вугільної промисловості.