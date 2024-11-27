Суд отменил арест имущества семьи эксминистра энергетики Ставицкого

Вышгородский районный суд Киевской области отменил арест имущества родственников бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Об этом свидетельствует определение суда от 6 ноября, сообщает «Судебный репортер» .

Из-под ареста освобождены квартиры, земельные участки, возвращаются ювелирные изделия в общей сложности 270 позиций.

Сына экспосадовца Станислава Ставицкого отменили арест из шести квартир, пяти машиномест и двух гаражей.

У жены экс-чиновника Елены Ставицкой отменен арест из четырех квартир.

Из-под ареста освобождается имущество, зарегистрированное на тещу Валентину Ушакову, — квартира, земельный участок, коттедж, шесть машиномест.

Отцу Ставицкого возвращают 20 наручных часов и 14 запонок, два нагрудных знака — с Ярославом Мудрым и Георгием Победоносцем, изъятых в марте 2014-го. Хотя известно, что отец Ставицкого хранил в квартире по месту обыска значительно больше имущества — 4,8 млн долларов. килограммы золота в слитках. эта часть имущества под арестом не оказалась и ее местонахождение неизвестно.

Имущество семьи Ставицкого с 2014 года было арестовано по делу о завладении объектами комплекса отдыха «Пуща-Водица» урочища «Межигорье», где обустроил резиденцию экспрезидент Украины Виктор Янукович.

21 июня 2024 года Вышгородский райсуд освободил Ставицкого и частного нотариуса Юлию Ткаченко от уголовной ответственности по срокам давности.

Последние 10 лет Ставицкий был объявлен в розыск и расследование в его отношении проводилось заочно.

"Судебный репортер" напомнил, что по версии обвинения, Межигорье вывели из государственной собственности еще в 2007 году, при президентстве Виктора Ющенко Организаторами сделки считались председатель правления НАК «Надра Украины Эдуард Ставицкий, а также эксдиректор ООО «Мединвесттрейд» Юлия Павел Ткаченко.

Сначала имущество, стоимостью более полумиллиарда, изъяли из управления Государственного управления делами с передачей в уставный капитал НАК «Недра Украины», а затем его обменяли под видом равноценного на имущество ООО «Мединвесттрейд», стоимостью около 33 млн грн. стал Виктор Янукович, который, став президентом, построил там свою частную резиденцию. Ставицкий при президенте Януковиче стал министром энергетики и угольной промышленности.