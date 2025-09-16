Уряд призначив голову Держгеокадастру: що про нього відомо

Кабінет міністрів призначив головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Дмитра Макаренка.

Про це повідомив 15 вересня представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Того ж дня уряд звільнив Макаренка з посади заступника голови Держгеокадастру.

З 2011 до 2014 року Макаренко працював у Державіаслужби. У 2014 році - на посаді провідного спеціаліста відділу розгляду звернень та прийому громадян ГУ Держземагентства у Київській області.

Протягом 2014–2020 років пройшов шлях від головного спеціаліста до директора Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру.

З 2020 до 2022 року обіймав посаду старшого наукового співробітника ДП "Науково-дослідний інститут геодезії і картографії".

У 2022 Макаренко став заступником голови Держгеокадастру, з серпня 2023 року він очолив службу в статусі виконувача обов'язків.

Посада голови Держгеокадастру була вакантна з грудня 2020 року, коли попередній голова Роман Лещенко став міністром аграрної політики та продовольства.

Держгеокадастр - це центральний орган виконавчої влади, відповідальний за реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, створення та ведення Державного земельного кадастру, а також топографо-геодезичну та картографічну діяльність. Його ключові завдання включають державний контроль за використанням земель, надання адмінпослуг, пов'язаних із землею, та управління землями державної власності.