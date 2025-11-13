Голова Закарпатської ОВА розповів, що регіон очікує від релокованих компаній

Закарпатська область зможе стати незалежною від державних дотацій, коли всі релоковані підприємства запустяться та запрацюють на повну потужність.

Про це повідомив начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, передає Укрінформ.

На запитання про те, чи спричинив економічний бум на Закарпатті подальше скорочення залежності від державних дотацій, яке вперше зафіксували у 2024 році на рівні із майже 70% до 25% та чи ця цифра продовжує знижуватися, начальник ОВА відповів, що рівень залежності області від дотацій з держбюджету залишається приблизно на тому ж рівні.

"Ця статистика станом на тепер актуальна. Я впевнений, що ця цифра буде рухатися до кращого, і ми станемо незалежним регіоном в плані фінансування з державного бюджету.

Зараз сказати, чи це (незалежність від дотацій – ред.) буде через рік, чи через пів року, – складно. Але, думаю, буде дуже скоро, коли всі підприємства запустяться на повну потужність.", - сказав Білецький.

Він також зазначив, що зростання економіки регіону відбувається постійно.

Голова Закарпатської облради Роман Сарай додав, що якби зараз з регіонів не забирали військовий ПДФО, цієї незалежності вже було б досягнено.

