Прокуратура вимагає знести ресторан у парку Шевченка в Києві та повернути землю громаді

Шевченківська окружна прокуратура Києва через суд вимагає скасувати реєстрацію права власності на ресторан в парку ім. Т.Г. Шевченка, знести будівлю та повернути земельну ділянку громаді столиці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Мова йде про частину парку, який є пам’яткою садово-паркового мистецтва та належить до природно-заповідного фонду України.

Прокуратура виявила, що будівництво ресторану та його подальша реєстрація нібито були незаконними, оскільки на території парку заборонено будь-яке будівництво, не пов’язане з його основними функціями.

Окрім того, розміщення будівель на цій землі є порушенням законодавства, яке передбачає особливий режим охорони таких територій.

У відповідь на порушення, прокуратура подала позов до Господарського суду Києва. Суд уже відкрив провадження і призначив підготовче засідання.