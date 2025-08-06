Прокуратура требует снести ресторан в парке Шевченко в Киеве и вернуть землю общине

Шевченковская окружная прокуратура Киева через суд требует отменить регистрацию права собственности на ресторан в парке им. Т.Г. Шевченко, снести здание и вернуть земельный участок общине столицы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Речь идет о части парка, который является памятником садово-паркового искусства и относится к природно-заповедному фонду Украины.

Прокуратура обнаружила, что строительство ресторана и его дальнейшая регистрация якобы были незаконными, поскольку на территории парка запрещено любое строительство, не связанное с его основными функциями.

Кроме того, размещение зданий на этой земле является нарушением законодательства, которое предусматривает особый режим охраны таких территорий.

В ответ на нарушения, прокуратура подала иск в Хозяйственный суд Киева. Суд уже открыл производство и назначил подготовительное заседание.