Прокуратура требует снести ресторан в парке Шевченко в Киеве и вернуть землю общине
Шевченковская окружная прокуратура Киева через суд требует отменить регистрацию права собственности на ресторан в парке им. Т.Г. Шевченко, снести здание и вернуть земельный участок общине столицы.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Речь идет о части парка, который является памятником садово-паркового искусства и относится к природно-заповедному фонду Украины.
Прокуратура обнаружила, что строительство ресторана и его дальнейшая регистрация якобы были незаконными, поскольку на территории парка запрещено любое строительство, не связанное с его основными функциями.
Кроме того, размещение зданий на этой земле является нарушением законодательства, которое предусматривает особый режим охраны таких территорий.
В ответ на нарушения, прокуратура подала иск в Хозяйственный суд Киева. Суд уже открыл производство и назначил подготовительное заседание.