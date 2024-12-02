Президент Євроради вважає, що вступ України позитивно вплине на економіку ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що Україна може позитивно вплинути на подолання вразливостей у конкурентоспроможності Євросоюзу, про які йшлося у плані зупинки економічного занепаду ЄС.

Таку думку він висловив в інтерв’ю Укрінформу, передає "Європейська правда".

Журналісти запитали Кошту, чи могла б Україна зробити внесок у подолання певних вразливостей у конкурентоспроможності Європи, згаданих у вересневому звіті Маріо Драгі, коли вона стане членом ЄС, у тому числі з точки зору природних ресурсів, сільського господарства, енергетики, новітніх технологій і, звичайно, оборони.

На думку Кошти, у цей список ще можна додати "фактор висококваліфікованої робочої сили".

"В усіх цих сферах внесок України, коли вона стане державою-членом, дійсно буде дуже позитивним для загальної конкурентоспроможності ЄС", – впевнений президент Європейської ради.

На початку вересня експрезидент Європейського центробанку та експрем’єр Італії Маріо Драгі презентував план зупинки економічного занепаду ЄС, який полягає у тому, що блоку необхідно інвестувати навіть удвічі більше, ніж Європа інвестувала у свою відбудову після Другої світової війни.

Наприкінці листопада стало відомо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн створює робочу групу, яка займатиметься реалізацією плану Маріо Драгі з підвищення конкурентоспроможності ЄС.

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