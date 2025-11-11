Популярні українські телеграм-канали ігнорують розслідування НАБУ "Мідас" і підозру Чернишову
Увечері 11 листопада НАБУ опублікувало нову частину розслідування щодо корупції у сфері енергетики, а колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Деякі українські новинні телеграм-канали з кількома мільйонами підписників ігнорують інформацію про викриття НАБУ.
Джерело: телеграм-канали
Деталі: Увечері 11 листопада НАБУ і САП поділилися черговою частиною розслідування щодо корупції у сфері енергетики. Операція має кодову назву "Мідас".
Цього разу правоохоронці задокументували, як учасники корупційної схеми передавали кошти колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара.
Згодом Чернишову повідомили про підозру в незаконному збагаченні.
"Українська правда" промоніторила популярні серед українців телеграм-канали й виявила, що вони проігнорували інформацію про розслідування та підозру Чернишову.
Серед них такі як: "Труха Україна" (понад 3 млн підписників), "Всевидящее ОКО: Україна" (1,1 млн), "Реальна війна" (1,5 млн), "Times of Ukraine: Новини Україна" (2,5 млн), "Інсайдер UA" (2 млн).
Ці ж telegram-канали влітку 2025 року ігнорували протести в Україні через ухвалення законопроєкту, що фактично нівелював незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.
Крім того, про справу НАБУ мовчать наближені до ОП пабліки, зокрема "Вертикаль" (157 тис. підписників).
Раніше 11 листопада блогер, волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко ширив інформацію про "джинсу" серед українського сегменту в Telegram.
Він поділився списком пабліків, які публікували тотожне повідомлення, де намагались дискредитувати роботу НАБУ.
При цьому список цих ТГ-каналів замовчував про розслідування бюро "Мідас".
Що передувало:
- Фігуранти розслідування НАБУ під прикриттям посадовців відмивали десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики "Енергоатом".
- За даними НАБУ, схема відмивання коштів доволі примітивно та цинічно: якщо приватний бізнес хотів працювати (продавати товари чи надавати послуги) з "Енергоатомом", то він мав заплатити від 10% до 15% відкату. Відмовляєшся – не отримуєш оплату та "вилітаєш" зі списку постачальників.
- Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч (фігурує у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Карлсон"), який буквально за декілька годин до обшуків НАБУ встиг виїхати з країни.
- Також обшуки 10 листопада пройшли у вже колишнього міністра енергетики Германа Галущенка (на записах НАБУ фігурує під прізвиськом "Професор" або "Гера"), який за даними співрозмовників ЕП досі зберігає свій вплив на енергетику країни через чинну міністерку енергетики Світлану Гринчук.
- За інформацією НАБУ, діяльність офісу з "відмивання коштів", яку очолював чоловік на прізвисько "Шугармен", контролював фігурант розслідування під прізвиськом "Карлсон", тобто близький до президента Зеленського бізнесмен Тимур Міндіч.
- Правоохоронці задокументували, як учасники корупційної схеми в енергетиці передавали кошти колишньому віцепрем'єр-міністру України, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара.