Понад 100 мільйонів для переробних підприємств: уряд підтримав 21 проєкт

Міністерство економіки схвалило 21 заявку на гранти для переробних підприємств на загальну суму 103,3 млн грн.

Про це повідомила пресслужба відомства 7 травня.

Кошти виділені в межах програми "Зроблено в Україні". Підприємства зможуть використати їх на запуск або розвиток виробництва після виконання умов програми.

Частину грантів — шість на суму 31,4 млн грн — профінансує Мінекономіки. Решту пʼятнадцять — Державна служба зайнятості.

Серед отримувачів — виробники харчових продуктів, текстилю, кормів, медичних товарів, електрообладнання, дронів, а також підприємства дерево- та металообробної галузі.

У 2025 році Міністерство економіки вже затвердило 71 заявку на 343 млн грн. Торік було схвалено 375 грантів на 1,8 млрд грн.

У повідомленні додають, що нова хвиля подачі заявок стартувала 28 квітня. Подати документи можна через "Дію".

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