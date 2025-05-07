Более 100 миллионов для перерабатывающих предприятий: правительство поддержало 21 проект

Министерство экономики одобрило 21 заявку на гранты для перерабатывающих предприятий на общую сумму 103,3 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства 7 мая.

Средства выделены в рамках программы "Сделано в Украине". Предприятия смогут использовать их на запуск или развитие производства после выполнения условий программы.

Часть грантов - шесть на сумму 31,4 млн грн - профинансирует Минэкономики. Остальные пятнадцать - Государственная служба занятости.

Среди получателей - производители пищевых продуктов, текстиля, кормов, медицинских товаров, электрооборудования, дронов, а также предприятия дерево- и металлообрабатывающей отрасли.

В 2025 году Министерство экономики уже утвердило 71 заявку на 343 млн грн. В прошлом году было одобрено 375 грантов на 1,8 млрд грн.

В сообщении добавляют, что новая волна подачи заявок стартовала 28 апреля. Подать документы можно через "Дію".

Напомним: