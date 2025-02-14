Зміни для українців за кордоном: видача паспортів чоловікам відновлюється

Українські чоловіки віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року через ДП "Документ", зможуть з наступного тижня отримати виготовлені паспорти.

Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

"Повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі надсилатимуть у порядку черговості подачі документів", - ідеться в заяві.

У повідомленні зазначають, що процес відновлення видачі паспортів потребував додаткового часу, оскільки його потрібно було привести у відповідність до чинного законодавства.

При цьому обов'язковою умовою для оформлення та отримання документів залишається наявність військово-облікових документів.

Нагадаємо:

Верховна Рада закріпила на законодавчому рівні можливість оформлення паспорта за кордоном через держпідприємство "Документ".